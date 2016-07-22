Гриневич обещает в августе представить Концепцию новой украинской школы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«В августе мы представим Концепцию новой украинской школы», - сказала она.

Она подчеркнула, что это переориентация обучения по усвоению огромной массы знаний, на освоение компетенций.

«Компетентности – это ядро знаний, которые необходимо знать ребенку, умение их применять, навыки для решения жизненных проблем, а также отношение и ценности, которые нужно усвоить современному человеку. Сейчас не проблема достать информацию, если она тебе нужна, проблема – правильно использовать эту информацию для решения поставленной задачи, критически переосмыслить и проанализировать ее. Именно на это будет направлена Новая украинская школа», - объяснила Гриневич.

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Она напомнила, что для того, чтобы объективно оценить умение школьников применять полученные знания, в июле Украина подписала договор о присоединении к международному исследованию PISA.

Гриневич подчеркнула, что этот проект позволяет оценить, насколько ученик может применить свои знания в реальных жизненных ситуациях и готов к полноценному участию в жизни общества.

«Для нас это очень важный шаг. Необходимо отметить, что мы 79-я страна, присоединившаяся к этому исследованию. Для нас очень важно участие в PISA, чтобы мы увидели свое место среди многих стран мира, объективно оценили качество украинского образования», - пояснила министр.

Как сообщалось, ранее Министерство образования и науки представило проект Концепции развития образования на период 2015-2025 годов. Концепция охватывает пять основных направлений развития образовательной отрасли, реформирование которых будет осуществляться в течение следующих лет.

Авторы отмечают, что Украине нужна системная реформа образования.

Первым направлением Концепции развития образования является приведение структуры образования в соответствие с потребностями современной экономики и интеграции Украины в европейское экономическое и культурное пространство.

Справка УНИАН. В феврале 2016 года правительство поручило Министерству образования и науки обеспечить участие Украины в международном исследовании качества образования PISA-2018 (Programme for International Student Assessment).

Участие в этой программе позволит Украине оценить результаты качества школьного образования в сравнении с другими странами, отследить мировые тенденции развития образования и выработать соответствующие решения в данной сфере.

Результат страны в рейтинге PISA основывается на результатах 15-летних учащихся при тестировании их навыков в математике, естественных науках и чтении.

Украина еще никогда не принимала участия в исследовании PISA, и первые результаты тестирования украинских учеников будут доступны в 2018 году.

Тестирование PISA проводят каждые три года, начиная с 2000. В исследовании 2015 года приняли участие более 70 стран.