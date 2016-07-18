В Одессе прошла выставка ретро-автомобилей (фото)

17 июля в центре Одессы прошла выставка ретро-автомобилей, приуроченная к 125-й годовщине появления в городе первого автомобиля.

На мероприятие съехались экипажи со всех уголков Украины.

Отмечается, что на экспозиции представлены роскошные отечественные и заграничные автомобили 1930-1960 годов выпуска.

Также сообщается, что выставка проходила уже третий год подряд и является некоммерческим мероприятием.