В Одессе прошла выставка ретро-автомобилей (фото)
14:02, 18 июля 2016Общество
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На мероприятие съехались экипажи со всех уголков Украины.
Выставка проходит уже третий год подряд / Фото УНИАН
17 июля в центре Одессы прошла выставка ретро-автомобилей, приуроченная к 125-й годовщине появления в городе первого автомобиля.
На мероприятие съехались экипажи со всех уголков Украины.
Отмечается, что на экспозиции представлены роскошные отечественные и заграничные автомобили 1930-1960 годов выпуска.
Также сообщается, что выставка проходила уже третий год подряд и является некоммерческим мероприятием.
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