Высокопоставленный чиновник из "Надр Украины" погорел на взятке в 1,5 миллиона (фото)

Как сообщает на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чиновник требовал от представителя юридического лица 3 миллиона гривень. За эту сумму он пообещал посодействовать в подготовке и согласовании документации на газовое месторождение с последующей видачей специального разрешения на недропользование.

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Так, сегодня, 13 июля во время получения части неправомерной выгоды первый заместитель ГП "Захидукргеология" был задержан оперативниками Управления защиты экономики и следствия Нацполиции во Львовской области совместно с областной прокуратурой. Изъято 1,5 миллиона гривень.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия.