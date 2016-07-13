После скандала с туфлями Тимошенко журналист рассказал о стоимости авиаперелета лидера "Батькивщины"

Скандал с появлением Юлии Тимошенко в туфлях из змеиной кожи за 40 тысяч евро на митинге в Херсоне получил продолжение. Об этом журналист Роман Бочкала рассказал на своей странице в Фейсбук, передает hvylya.net.

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"Мои источники сообщают, что Юля летала на UR-PRM Gulfstream G200, его владелец американский миллиардер с украинскими корнями Алекс Ровт, авиакомпания Business Jet Trevel, оператор ICS-aero. Стоимость рейса составила около 9 тыс. евро. Даже если включить ВИП залы и крутое питание максимум – 10 тыс. евро", – сообщил он.

При этом, как отмечает журналист "ругать Юлю за 40 тысяч евро не справедливо. А вот за десятку надо спросить. Как минимум её партию "Батькивщину". Ведь по идее именно она должна была оплачивать транспортировку своего лидера".