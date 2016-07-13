К делу о подкупе правоохранителей в Германии приобщены документы за подписью Фирташа - СМИ

Об этом передает DW.

«По делу о подкупе немецких правоохранителей одним из ключевых доказательств может стать поручение, собственноручно подписанное Дмитрием Фирташем. Данный документ, о существовании которого в своем последнем номере сообщил немецкий журнал Der Spiegel, олигарх подписал 12 мая 2014 года на имя двух сотрудников Управления криминальной полиции земли Мекленбург - Передняя Померания», - отмечает издание.

Эти правоохранители якобы через посредников получали взятки от Фирташа, незаконно добывая конфиденциальную информацию в интересах заказчика.

Адвокаты Фирташа через его представителя подтвердили на запрос DW существование соответствующего поручения. В то же время, как заявляют представители Фирташа, их клиент не знал, что на самом деле эти лица были сотрудниками полиции.

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Также подозреваемым по этому делу является частный детектив из Берлина Кристина Вилкенинг. «По данным Der Spiegel, женщина получила от Дмитрия Фирташа 520 тыс. евро за «информационные и консультационные услуги», - пишет издание.

"Консультантка", которую СМИ называют бывшей журналисткой и агентом восточногерманской «Штази» (Штази - Министерство государственной безопасности в Германской Демократической Республике, которое функционировало в период 1950-89 гг. - УНИАН) под позывным "Нина", пообещала за эти деньги организовать в интересах олигарха неформальное общение с американскими правоохранительными органами и спецслужбами.

Фирташ поручил ей выяснить, "чего хотят от него американцы". Соответствующий заказ олигарх сделал весной 2014 года после того, как оказался в Вене под подпиской о невыезде в ожидании решения суда об экстрадиции в США.

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По информации издания, в поручении Фирташ дал подозреваемым полномочия на переговоры с компетентными органами США по вопросу его экстрадиции. «В конце концов, пишет Der Spiegel, полицейские из северной Германии, а также их берлинская сообщница никакой пользы заказчику не принесли. Ведь провинциальные правоохранители, которые обычно расследуют кражи или убийства на местном уровне, в принципе не могли иметь связей в США, и своими обращениями к американским коллегам по делу Фирташа только вызвали подозрения», - пишет издание.

После того, как ФБР обратилось к австрийским спецслужбам с вопросом, что им известно о правоохранителях из Передней Померании, украинский олигарх прекратил сотрудничество с немцами. Соответствующий совет, как сообщает Der Spiegel, Фирташу дали его американские адвокаты.