В Луцке освящено место под памятник Степану Бандере

В Луцке во время торжественного вече по случаю Дня независимости Украины владыка Украинской православной церкви Киевского патриархата Михаил освятил место под будущий памятник проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник планируются установить на площади вблизи Дворца торжественных событий.

Городской председатель Луцка Богдан ШИБА поздравил участников вече с праздником и освящением места под памятник проводнику ОУН.

В своей речи он отметил: «Мы должны не только вспоминать, какой дорогой ценой нам удалось завоевать нашу независимость, но и считаться с настоящим. Случай с Грузией показывает нам, что угроза независимости в Украине существует и сегодня. Но пока среди нас хмельницкие, петлюры, коновальцы, бандеры, шухевичи – мы не позволим никому топтаться по нашей родной земле».

В целом в вече приняли участие представители городской и областной власти, украинского казачества, политических партий и общественных организаций национально-демократического направления.

Перед участниками вече выступили хор «Посвит», квартет «Аккорд» и народный артист Украины Валерий МАРЕНИЧ.