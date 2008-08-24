В аварии на трассе Киев-Одесса погибли 5 человек
19:40, 24 августа 2008Общество
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Еще семеро ранены
Пять человек погибли и семь пострадали в результате автомобильной аварии на трассе Киев-Одесса в воскресенье.
«На 418-м км трассы у машины Nissan, двигавшейся в сторону Киева, спустило колесо, и она на полном ходу врезалась в автомобиль Reno, идущий по встречной полосе. В результате с ними столкнулись еще несколько машин», - сообщили в пресс-службе областного ГАИ.
По предварительным данным, среди пострадавших есть дети, в том числе двухлетняя девочка, передает Газета.ру.
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