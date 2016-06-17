Онищенко объяснил, почему он уезжал из Украины

Об этом он рассказал в эфире телеканала 112 Украина.

"Я регулярно выезжаю практически каждую неделю, я участвую в команде по конному спорту в Украине. Сейчас идет подготовка к Олимпиаде. Практически каждую неделю мы ездим по выступлениям кубков нации, у нас 3 недели подряд было выступление, где Украина выиграла и поставила мировой рекорд, три подряд кубка нации мы выиграли. Я никуда не сбегал, я все время участвую в соревнованиях. Я в этом году завоевал лицензию и должен поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро", - рассказал Онищенко.

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Также он отметил, что будет обжаловать представление о снятии депутатской неприкосновенности. "Мы будем знакомиться с этим. Мы будем обжаловать это. Поэтому я нахожусь здесь, чтобы принять активное участие в этой работе", - сказал Онищенко.

На замечание ведущего, что вчера карточка Онищенко сработала в зале ВР, он ответил: "Может быть карточка была".

Напомним, Онищенко подозревают в причастности к незаконным схемам по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности подконтрольных ему структур с госкомпанией "Укргазвыдобування". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривень.