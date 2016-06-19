Массовое отравление в Измаиле: число пострадавших превысило 330 человек

Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службе в области, в числе зарегистрированных больных - 225 детей, из которых более 170 - в стационаре.

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Собеседник агентства предположил, что реальное количество больных может быть выше. В то же время он отметил, что интенсивность поступления пострадавших в стационар значительно снизилась.

«Специалисты, весь медперсонал работают в круглосуточном режиме, прилагая максимальные усилия для стабилизации состояния здоровья пациентов», - отметил источник.

Как писал УНИАН, ранее в ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 19 июня с начала вспышки заболевания кишечной инфекцией (с 16 июня) в лечебные учреждения Измаильского района и города обратились 290 человек, из которых 172 ребенка, в стационаре находятся 143 человека.

По факту массового отравления людей открыто уголовное производство.

93% пострадавших от острой кишечной инфекции связывают свое заболевание с употреблением сырой воды.