Массовое отравление в Измаиле: число пострадавших превысило 330 человек
В Измаиле Одесской области в больницу уже обратились 336 человек, в стационаре находится более 220.
Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службе в области, в числе зарегистрированных больных - 225 детей, из которых более 170 - в стационаре.
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Собеседник агентства предположил, что реальное количество больных может быть выше. В то же время он отметил, что интенсивность поступления пострадавших в стационар значительно снизилась.
«Специалисты, весь медперсонал работают в круглосуточном режиме, прилагая максимальные усилия для стабилизации состояния здоровья пациентов», - отметил источник.
Как писал УНИАН, ранее в ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 19 июня с начала вспышки заболевания кишечной инфекцией (с 16 июня) в лечебные учреждения Измаильского района и города обратились 290 человек, из которых 172 ребенка, в стационаре находятся 143 человека.
По факту массового отравления людей открыто уголовное производство.
93% пострадавших от острой кишечной инфекции связывают свое заболевание с употреблением сырой воды.