В Музее народной архитектуры и быта отпразднуют День пасечника

13-00- В Музее народной архитектуры и быта НАН Украины состоится торжественное открытие Дня пасечника. Организаторы – КГГА, ВОО “Братство пчеловодов Украины”. В программе праздника, в частности: демонстрация традиций украинского пчеловодства, выступления специалистов; праздничная концертная программа; выставка пчелопластики Романа Зуба; дегустация меда и напитков; выступления делегатов IV Всемирного форума украинцев; благотворительная акция торговой марки “ЧУДО МЕД”. Телефон: 332-84-37.

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