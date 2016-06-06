Луценко уволил заместителя начальника Департамента спецрасследований Цюприка

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отмечается, что приказ от 6 июня 2016 года подписан в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.

«Юрий Луценко удовлетворил заявление Игоря Цюприка, отметив, что прислушивается к реакции общественности на изменения, в том числе и кадровые, в структуре органов прокуратуры», - подчеркнули в ГПУ.

В СМИ прошла информация, что якобы Цюприк причастен к похищению активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Он опроверг эту информацию и заявил, что накануне Майдана был смещен с должности начальника тактического управления, которое занималось расследованиями уголовных дел, а вместо этого был назначен заместителем начальника организационно-аналитического управления, которое отвечало за организационную работу в ведомстве и не было наделено процессуальными функциями.

По словам Цюприка, сейчас в Департаменте спецрасследований Генпрокуратуры происходит реорганизация, поэтому еще не определен круг его полномочий, однако он готов взяться за любое направление работы.

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"Вчера я был назначен заместителем Сергея Горбатюка. Как он распределит полномочия, это его дело. Если он определит расследовать майдановские дела - буду этим заниматься, если поручит расследовать дела в отношении высших должностных лиц - буду вести это направление. Поэтому в департаменте пока не имею никакого отношения к уголовному производству о похищении Игоря Луценко, но если будет надо, то я обеспечу его законное расследование", - отметил он.

Несколько дней назад Луценко назначил Цюприка заместителем начальника Департамента специальных расследований ГПУ, которое занимается расследованием массовых убийств и других преступлений против участников акций протеста в 2013-2014 годах.