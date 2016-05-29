В Полтаве вандалы разбили три мемориальные доски участникам АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Три сообщения о повреждении мемориальных досок поступили в милицию ночью и утром 29 мая.

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По данным полиции, вандалы разбили доски на здании Полтавского национального педагогического университета имени Короленко (ул. Остроградского, 2), на здании школы №38 (ул. Пушкина, 74) и на здании школы №9 (ул. Шведская, 3).

По данным фактам решается вопрос об открытии уголовных производств по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Начальник Полтавского отдела полиции Александр Терела заверил, что «полиция приложит максимум усилий для установления лиц, причастных к совершению циничных актов вандализма».