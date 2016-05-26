Горбачев отказался от комментариев по поводу запрета на въезд в Украину

"Я думаю, в журналистике есть о чем поговорить и обсудить", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать решение украинских властей, передает ТАСС.

На уточняющий вопрос, не хочет ли он прокомментировать решение властей Украины, Горбачев ответил: "Нет. Это вы комментируйте".

Напомним, 22 мая в интервью The Sunday Times Горбачев заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года является "правильным решением".

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23 мая народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратился с заявлением в СБУ и МИД с предложением запретить въезд на территорию Украины экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву за его заявление о поддержке аннексии Крыма.

26 мая Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет за поддержку оккупации Крыма.