В этом году в армии погибли 50 военнослужащих

В этом году в Вооруженных силах Украины погибло 50 военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник военной службы правопорядка в ВСУ генерал-майор Сергей ГЛЕБОВ.

Говоря о статистике гибели военнослужащих, он отметил, что в 2000 году погибло 154 военнослужащих, в 2001 – 138, в 2002 – 142, в 2003 – 120, в 2004 – 117 и в 2005 – 102 военнослужащих.

В то же время С.ГЛЕБОВ подчеркнул, что, анализируя эти данные, можно сказать, что в ВСУ наблюдается стойкая тенденция к уменьшению общего количества погибших военнослужащих по различным причинам. По его словам, меньшая часть военных погибает во время выполнения служебных обязанностей, а подавляющее большинство - 60% - уходят из жизни в результате личной неосторожности, злоупотребления спиртными напитками, нарушения элементарных правил безопасности во внеслужебное время и в быту – в то время, когда командиры не имеют возможности влиять на ход событий и их последствия. С.ГЛЕБОВ отметил, что эти статистические данные дают основание для предупреждения преступления.

В то же время он подчеркнул, что приводит эти цифры не для того, чтобы оправдаться или заверить, что в армии все хорошо, поскольку «для матери, сын которой в гробу, абсолютно все равно, что в прошлом году было меньше погибших».

С.ГЛЕБОВ также отметил, что к судебной ответственности в 2006 году привлечено 198 военнослужащих и работников ВСУ, из них 49 человек освобождены от наказания. Осуждены к лишению свободы 5 человек, к ограничению свободы – 11 человек, к отбыванию наказания в дисциплинарном батальоне – 13 и гауптвахтах – 47 военнослужащих.

Он сообщил, что при сокращении количества армии уменьшение смертности среди военнослужащих высчитывается на коэффициент, сколько было погибших на 1 тыс. военнослужащих. «Этот коэффициент постоянно уменьшается», - отметил он.