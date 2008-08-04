Шуфрич обвиняет МЧС в лоббировании французских вертолетов

Народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) обвиняет Министерство по делам чрезвычайных ситуаций в попытке с нарушением тендерных процедур пролоббировать покупку двух вертолетов французского производства вместо четырех российских с украинскими двигателями, которые имеют ремонтную базу в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ШУФРИЧА, депутат утверждает, что есть решение суда, которое запрещает проводить тендер до приведения в соответствие с законодательством всех тендерных норм. Однако, по его словам, несмотря на это, руководство МЧС, а также руководство Секретариата Президента оказывают давление на судью, которая вынесла упомянутое решение о приостановлении тендера.

Н.ШУФРИЧ также отмечает, что будет вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с тем, чтобы это ведомство дало оценку такому лоббированию.