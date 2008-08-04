В Украине от 30% до 60% вина - фальсификат?

Украинские виноделы инициируют создание Государственной инспекции по виноделию. Об этом на встрече с журналистами сообщил первый заместитель генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимир КУЧЕРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КУЧЕРЕНКО, корпорация «Укрвинпром» обратилась к министру аграрной политики Украины Юрию МЕЛЬНИКУ с открытым письмом, в котором просит создать при Минагрополитики Государственную инспекцию по виноделию.

Как отметил В.КУЧЕРЕНКО, инспекция должна контролировать качество украинской и импортируемой винной продукции, которая производится и/или реализуется в Украине. «Сейчас в Украине нет субъекта с такими полномочиями», - заявил В.КУЧЕРЕНКО, подчеркнув, что необходимость в таком органе назрела давно.

По данным корпорации «Укрвинпром», в Украине от 30% до 60% (в зависимости от продукта) винопродукции фальсифицировано.

В.КУЧЕРЕНКО сообщил, что корпорация ранее уже обращалась в Министерство агрополитики, однако им ответили, что на эти цели деньги не предусмотрены.

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