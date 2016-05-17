На Винниччине имение Бжозовских станет культурным центром

Как передает пресс-служба Винницкой ОГА, сейчас, из-за отсутствия достаточного количества учеников, помещение пустует, поэтому встал вопрос его дальнейшего использования.

«Мы открыты к разным проектам, относительно будущего этого имения. Приоритетом, конечно, остается сохранение рабочих мест и объекта, как памятника архитектуры, – отметил Игорь Ивасюк. – Вопрос сохранения здания во время зимнего периода уже решен: соответствующим приказом принято решение о введении в штат трех охранников, кладовщика и кочегара и предусмотрена смета на отопление помещения».

Поляки выразили большую заинтересованность в сохранении аутентичной польской достопримечательности. Так, основной рабочей версией определили превращение имения в культурный центр, своеобразную рекреационную зону, которая позволит проводить конференции, собрания, а также, учитывая историческую значимость местности, – выставки, экскурсии.

«Мы хотим создать будущее для объекта», – прокомментировал решение Игорь Ивасюк.

Следующим шагом к сотрудничеству является определение сметы и объема капиталовложений.