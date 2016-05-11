В Запорожской области на территории военной части прогремел взрыв, ранен офицер

Как рассказали УНИАН в руководстве ГУ Нацполиции в Запорожской области, инцидент произошел вечером 10 мая.

"В результате взрыва неустановленного на данный момент взрывоопасного предмета многочисленные осколочные ранения получил 29-летний офицер воинской части, который на сегодняшний день госпитализирован", - сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Как сообщил УНИАН глава запорожского независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко, пострадавший госпитализирован "с множественными осколочными ранениями грудной клетки, правой голени, правого бедра, а также правой руки".

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В военной прокуратуре Запорожского гарнизона Южного региона Украины подтвердили информацию о ранении офицера воинской части.

"Факт имел место. Сейчас по данному факту командованием воинской части проводится служебная проверка", - сообщили в прокуратуре.