Как украинцы отметили День памяти и примирения (фоторепортаж)

Украина сегодня вместе со странами Европы отмечает День памяти и примирения.

Эта дата установлена указом президента Украины «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Символом памяти жертв войны в Украине стал красный мак, как и во многих странах Европы.

По всей Украине прошли мемориальные и торжественные мероприятия.

В Киеве состоялась панихида по погибшим во Второй мировой войне воинам у могилы Неизвестного солдата.

На Майдане Незалежности в Киеве прошел флэш-моб "Рисуем Победу", в котором приняли участие дети, подростки, семьи.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с ветеранами и поблагодарил их за самопожертвование во имя победы над нацизмом.

Порошенко поздравил присутствующих с праздниками, выразив благодарность старшему поколению - ветеранам Красной армии и Украинской повстанческой армии.

"Всех, кто каждый на своем месте боролся с фашизмом. Вы мужественно прошли долгий и тернистый путь к победе - сквозь пламя боев, страдания и смерть, сквозь горечь поражений и невосполнимые утраты. Ценой огромного самопожертвования каждый из вас лично отстоял право нашего народа на жизнь, принес мир в наш дом, подарил его народам Европы", - отметил президент.

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Порошенко напомнил, что украинцы воевали против нацизма в составе Красной армии и советских партизанских отрядов, в рядах УПА, в военных соединениях стран антигитлеровской коалиции и европейских движениях сопротивления.

"Как же только можно на фоне таких неоспоримых исторических фактов иметь наглость заявлять, будто Россия выиграла бы войну и без Украины. Не выиграли бы этой войны без украинцев!", - подчеркнул президент.

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В Одессе сотни людей приняли участие в митинге-реквиеме по случаю Дня памяти и примирения.

Как передает корреспондент УНИАН, сотни людей пришли в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко – на Аллею Славы, к памятнику Неизвестному матросу.

В мероприятии приняли участие представители разных религиозных конфессий, чиновники ОГА, волонтеры, участники антитеррористической операции, военные моряки, представители патриотических организаций и другие. В церемонии также участвовал оркестр Военно-морских сил Украины.

Люди пришли с государственными флагами Украины, многие прикрепили к одежде красные маки и другие элементы в цветах национальной символики.

Под звуки известного музыкального произведения Анатолия Пашкевича «Степом, степом…» пришедшие возложили к Вечному огню у подножия монумента Неизвестному матросу цветы и к надгробиям участников героической обороны и освобождения Одессы, захороненных на Аллее Славы.

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Фото УНИАН

Во Львове при участии семей Героев Небесной Сотни со всей Украины состоялись мероприятия ко Дню памяти и примирения.

Как передает корреспондент УНИАН, на поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище отслужили панихиду по погибшим Героями Украины.

В мероприятии приняли участие семьи Героев Небесной Сотни со всей Украины. После панихиды участники мероприятия почтили память погибших возложением цветов к могилам героев. Всего участие в мероприятии приняли около 150 человек.

Кроме того, сегодня во Львове по случаю Дня памяти и примирения руководители города и области, дипломаты, активисты общественных организаций возложили цветы к Памятному кресту на месте бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-328», где священники отслужили экуменическую панихиду и состоялось вече и акция «Венок памяти». В этом мероприятии приняли участие около 300 человек, которые вплетали символические маки в венок из колючей проволоки.

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В Днепропетровске сегодня, в День памяти и примирения, на улицах дети раздавали прохожим красные маки, изготовленные собственноручно накануне.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, школьники, исследовав архивные материалы, выяснили, что красный мак, как символ, использовали еще казаки.

«Черная сердцевина цветка олицетворяет собой место, где пуля пробивает тело. А красное - это кровь», - отметила руководитель организации «Патриот» Наталья Чеберко.

Также сегодня около 100 человек прошлись шествием по центральным улицам Днепропетровска по случаю Дня памяти и примирения.

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В Ивано-Франковске по случаю Дня памяти и примирения прошло вече-реквием.

Как передает корреспондент УНИАН, на Мемориальном кладбище, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Ивано-Франковск от немецких захватчиков, прошли поминальное вече и панихида, а также возложение цветов на могилы и к памятнику Скорбящей матери-Родине.

У Вечного огня стоял почетный караул военнослужащих. У Креста Памяти священники Украинской греко-католической церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви отслужили поминальную панихиду.

Также память погибших за Украину почтили минутой молчания и военным салютом.

Общественные активисты вручали участникам акции символические красные маки с желто-голубыми лентами.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Ивано-Франковского областного совета Василий Гладий, заместители председателя облгосадминистрации Игорь Пасичняк и Валерий Крецул, ветераны различных войн, военнослужащие, представители общественности.

Каких-либо инцидентов на мероприятии не зафиксировано.

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В Чернигове сегодня представители власти и общественности, религиозных организаций почтили память мирных жителей и военнопленных, расстрелянных нацистами в урочище Подусовка в 1941-1943 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия - около 200 черниговцев - возложили цветы к Мемориалу жертвам нацизма, минутой молчания почтили память всех невинно убитых.

В церемонии также традиционно приняли участие представители национально-культурных обществ города, поскольку среди погибших была значительная часть цыган и евреев.

Воспоминаниями о тех временах поделился свидетель событий, краевед, почетный гражданин Чернигова Герард Кузнецов.

Заупокойную литургию за всеми расстрелянными и замученными отслужил архиепископ Черниговский и Нежинский УПЦ Киевского патриархата Евстратий.

По данным комиссии по расследованию преступлений немцев, в 1941-1943 годах в Чернигове в урочище Подусовка были расстреляны и замучены около 15 тыс. мирных жителей, партизан, военнопленных. Они похоронены в 11 братских могилах.

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В Житомире митингом-реквиемом почтили память жертв Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось на Королевском военном кладбище, где похоронены житомирские военные, и, в частности, 21 участник антитеррористической операции.

Участие в митинге приняли около 100 человек - представители городской власти, Жители Житомира, общественные активисты, военные, ветераны Второй мировой войны, молодежь и журналисты.

Участники митинга возложили цветы к могилам погибших воинов и провели митинг-реквием.

Кроме того, по случаю Дня памяти и примирения в селе Заречаны Житомирского района состоялась церемония возложения цветов на кладбище немецких воинов, погибших в Житомирской области в годы Второй мировой войны.

Завершатся мероприятия молебнами во время вечерней службы в храмах и церквях города.

Как сообщал УНИАН, мероприятия ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне начались в Житомирской области 6 мая. В тот день, в частности, был торжественно открыт гранитный мемориальный знак с именами ранее неизвестных воинов, которые погибли во время освобождения Житомира и Житомирской области в 1943-1944 годах.

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В Харькове на Мемориале Славы состоялась торжественно-траурная церемония по случаю Дня памяти и примирения.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко, представители дипломатических миссий в Харькове, духовенство, ветераны АТО, представители общественных организаций и рядовые жители города.

Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Райнин отметил, что сейчас в Харьковской области проживают 3,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны. Для оказания им финансовой поддержки к 8-9 мая было выделено 76 млн грн из государственного бюджета и 2 млн грн из областного бюджета.

"8 мая - это государственный праздник, установленный президентом Украины Петром Порошенко, это День памяти и примирения. Действительно, нужно поклониться героям, всем тем людям, которые принесли победу во Второй мировой войне, которые защищали нашу Родину, нашу страну, выполняя свой интернациональный долг за пределами нашей страны и, безусловно, тем ребятам, которые защищают и защищали рубежи нашей страны в зоне антитеррористической операции", - сказал Райнин.

В память о всех погибших в годы Второй мировой войны митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий отслужил молебен.