Жительницу Житомирской области задержали с гранатой в коляске с ребенком

Как сообщает сектор коммуникаций Главного управления полиции в Житомирской области, 4 мая оперативники криминальной полиции Новоград-Волынского отдела полиции получили информацию о возможном хранении запрещенных опасных предметов жительницей этого райцентра.

Указано, что 18-летняя девушка гуляла со своим 11-месячным ребенком на улице возле многоэтажки. Правоохранители попросили продемонстрировать содержимое карманов детской коляски. Как оказалось, в прогулочной сумке наряду с бытовыми предметами находились оружие и боеприпасы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли из детской коляски гранату РГД-5, пистолет марки «Шмайсер» для отстрела резиновых пуль и 5 патронов к нему калибром 9 мм. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

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Предварительно установлено, что боеприпасы и пистолет принадлежат 24-летнему мужчине задержанной. Их происхождение выясняют следователи в рамках уголовного производства. Также полиция устанавливает, почему боеприпасы были в детской коляске.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Расследование дела продолжается.

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