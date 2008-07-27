С понедельника в Украине распогодится

понедельник на западе Украины осадков не ожидается, а во вторник там местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщает в воскресенье Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки погоду Украины будет определять поле повышенного давления. Поэтому осадков не ожидаются, лишь на юге и востоке местами грозовые дожди, ночью местами сильные ливни.

Температура воздуха ночью +12-17, на юге и востоке до +21; днем +22-27.

В Киеве без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14-16, днем +24-26. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 июля самая высокая температура была +34,6 в 1945г., самая низкая +9,4 в 1923г.

ICTV