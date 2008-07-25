Суд освободил из-под ареста чиновника, причастного ко взрыву в больнице

Долинский районный суд Ивано-Франковской области отказал в удовлетворении представления прокуратуры на арест начальника Болеховского участка Долинского управления по эксплуатации газового хозяйства, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за «нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности», что привело к гибели людей.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Ивано-Франковской области Людмила ГЛАСОВА, отметив, что соответствующее решение судья принял 24 июля.

По ее словам, свое решение судья мотивировал тем, что экс-арестованный по состоянию здоровья не может находиться под стражей.

В свою очередь пресс-секретарь прокурора утверждает, что задержанный «не находится на учете ни в одном из медицинских заведений".

Как сообщал УНИАН, в терапевтическом отделении Болеховской больницы 11 июля 2008 года произошел взрыв газа, в результате которого три человека погибли, а восемь получили тяжелые телесные повреждения.

Несчастный случай произошел в результате утечки газа из подводного подземного газопровода и проникновения его в подвальное помещение корпуса терапевтического отделения больницы

14 июля Долинская межрайонная прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по статье 272 ч.2 Уголовного кодекса Украины в отношении мастера и начальника Болеховского участка Долинского газового управления за «нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности». Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы до 8 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.