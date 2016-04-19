Москаль: Оба подозреваемых по делу об исчезновении водителя BlaBlaCar - представители "Правого сектора"

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"Лица, которых разыскивают в связи с исчезновением Тараса Познякова с BlaBlaCar, являются представителями "Правого сектора", – заявил Москаль. – Если точнее, то они входили в "спецподразделение" "Солнышко", которое принимало участие в стрельбе в Мукачево 11 июля прошлого года. Один из них – гражданин России Луан Кингисеппе (позывной Лука), а второй – Дмитрий Голуб (позывной Тоф), житель Черновицкой области".

При этом председатель Закарпатской ОГА убежден, что "это преступление является фактически отголоском Мукачевских событий, а также прямым результатом бездействия правоохранительных органов".

Отметим, ранее родственник пропавшего водителя Родион Позняков сообщил на своем сайте, что установлена личность одного из пассажиров, которые сели в авто к Познякову. В частности, также называлось имя гражданина РФ Луана Николаевича Кингисеппе, 1991 года рождения из города Кирово-Чепецк Кировской области.

Также на сайте было опубликовано фото подозреваемого в военной форме с шевроном "Солнышко" на плече.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля полиция объявила в розыск Тараса Познякова, который пропал по дороге в Киев, взяв попутчиков через сервис совместных поездок BlaBlaCar.

12 апреля стало известно, что силовики нашли автомобиль пропавшего водителя в одном из гаражей в Киевской области.