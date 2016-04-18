ГПУ раскрыла для Касько "дело-загадку", по которому его вызвали на допрос

Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко, передает "Украинская правда".

"Мы его пригласили на допрос в почетном статусе свидетеля. Прошу отметить, что соответствующее производство зарегистрировано по рапорту начальника Управления спецрасследования Сергея Горбатюка. Именно он инициатор. Когда он пришел на соответствующую должность и начал расследовать майдановские дела и гибель Небесной сотни, ему поступила определенная информация, которая указывала возможное препятствование отдельными представителями руководства ГПУ.

На ремарку о том, что докладная Горбатюк была зарегистрирована год назад Куценко отметил: "Расследование идет. Несколько месяцев назад, если я не ошибаюсь, был допрошен Олег Махницкий, бывший генпрокурор, допрашивают руководителей отделов, управлений ГПУ".

Сейчас дошла очередь до него (Касько), потому что он ведал международным сотрудничеством, непосредственно взаимодействовал с Интерполом. Под его руководством складывались санкционные списки, поэтому нам нужна информация, влиял ли кто-то на процесс принятия санкционных списков, или кто-то давил на него или его подчиненных", - отметил прокурор.

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"Нам нужна его помощь, ни о каких репрессиях, новом производстве против Касько речь не идет", - подчеркнул Куценко.

В свою очередь, Сергей Горбатюк подтвердил, что подавал докладную записку (и не одну) генеральному прокурору об имеющихся препятствованиям в расследовании, и Касько там не фигурировал.

"Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов было создано исключительно для расследования фактов умышленного противодействия расследованию дел Майдана. Но, по моему убеждению, они вместо того, чтобы расследовать явные факты относительно такого препятствия, начали заниматься преследованием тех, кто расследует эти дела Майдана", - отметил Горбатюк.

"Зарегистрировали несколько производств, в том числе и по нам, вызвали нас на допрос неоднократно. Меня дважды допрашивали. Сначала мы ходили добросовестно и давали (объяснения), Но потом стало понятно, что их не интересует суть расследования... Они не могут объяснить, в чем нас подозревают", - отметил он.

"По поводу таких "расследований" я неоднократно подавал рапорты руководству ГПУ о прекращении преследования нас этим управлением, но они только на время притихли. А теперь активизировались...", - считает Горбатюк.

"Опять же по Касько... Если говорить о какой-то докладной или объяснительной, которая была в начале апреля прошлого года, почему-то они решили по ней именно сейчас допрашивать. И именно Касько. А год до того, что они делали?", - отметил он.

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Ранее Касько заявил, что его снова вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

"Сегодня иду на очередной допрос в прокуратуру, но уже по другому уголовному производству. Что это за производство и какое я имею отношение к нему - загадка. Подозреваю, что ГПУ придумывает их на ходу, чтобы не выпускать меня из поля зрения", - сообщил Касько.