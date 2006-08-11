Прогноз погоды на выходные

В выходные синоптики не ожидают дождей только на востоке Украины и в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12 августа в Крыму, Призовье и большинстве восточных областей, а днем и в южной части - преимущественно без осадков. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди, кое-где грозы, ночью в западных областях местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге - 17-22°; днем в северных, западных и Винницкой областях - 20-25°, в центральных областях - до 28°, на остальной территории - 28-33°.

13-14 августа преимущественно без осадков, только в западных областях, а ночью 13 августа и на севере Левобережья - местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью в северных и западных областях - 13-18°, на остальной территории - 16-21°; днем - 24-29°, в Крыму, восточных и южных областях - 30-34°, местами - до 37°, 14 августа в западных областях - 21-26°.

15-16 августа местами кратковременные дожди, грозы, преимущественно в дневные часы. Температура в западной части и северных областях ночью - 11-17°, днем - 21-26°, в Закарпатье - до 28°; в южной и восточной части ночью - 16-21°, днем - 26-32°, местами - до 36°; в центральных областях ночью - 13-18°, днем - 23-28°.

В Киеве и области 12 августа переменная облачность. Ночью умеренный, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 14-16°, днем - 21-23°; по области ночью - 12-17°, днем - 20-25°.

13-14 августа переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем - 24-29°.

15-16 августа местами кратковременные дожди, грозы, преимущественно в дневные часы. Температура ночью - 11-17°, днем - 21-26°.