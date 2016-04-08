Стрельба на авиабазе в Техасе: есть погибшие (фото, видео)
17:56, 08 апреля 2016Мир
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На авиабазе Лэкленд в американском штате Техас произошла стрельба.
Стрельба произошла на авиабазе США Лэкланд / twitter.com/BexarCoSheriff
Об этом сообщает местный телеканал FOX29 со ссылкой на данные властей.
В настоящее время сообщается о нескольких погибших.
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Устроивший стрельбу пока не задержан.
Lockdown at Lackland AFB #shooting situation pic.twitter.com/oY2USSg4vj— darlene dorsey (@darlenedorseyTV) April 8, 2016
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