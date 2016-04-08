Стрельба на авиабазе в Техасе: есть погибшие (фото, видео)

17:56, 08 апреля 2016
Мир
3008 0

На авиабазе Лэкленд в американском штате Техас произошла стрельба.

стрельба / twitter.com/BexarCoSheriff

Об этом сообщает местный телеканал FOX29 со ссылкой на данные властей.

В настоящее время сообщается о нескольких погибших.

Читайте такжеРазгон демонстраций и стрельба на поражение: СМИ рассказали о специфике работы новосозданной Нацгвардии РФ

Устроивший стрельбу пока не задержан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter