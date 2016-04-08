В Одессе протестующие против назначения Стоянова прокурором области расширяют "прокурорский майдан"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером в эфире одного из местных телеканалов заявила волонтер, одна из инициаторов протестной акции Наталья Пранжу.

По ее словам, в четверг в центре Одессы, на пересечении улиц Пушкинской и Дерибасовской (возле прокуратуры области) установлен шатер 3 на 6 метров.

«Для того, чтобы могло больше ночевать людей», - отметила Пранжу. Она добавила, что также 7 апреля завезено большое количество дров, а с 8 апреля начнет работать полевая кухня на 120 человек.

Читайте такжеВ Одессе к акции протеста против назначения прокурором Стоянова присоединились активисты еще двух областей

«Уже есть повар, готовый на общественных началах выполнять эту работу», - подчеркнула волонтер.

Она отметила, что местных жителей активно поддерживают общественники из других городов, приехавшие в Одессу, например, из Киева, Полтавы, Николаева. Завтра приедут львовяне.

«Смысл – не просто «снять» Стоянова, а заставить руководство страны всерьез задуматься над структурой и деятельностью прокуратуры. В связи с этим мы обратились к президенту Петру Порошенко, который должен внести в парламент кандидатуру нового генерального прокурора, от которого зависят дальнейшие назначения на местах в регионах», - акцентировала Пранжу.

Читайте такжеНовый прокурор Одесской области Стоянов подпадает под люстрацию - Минюст

В настоящее время возле здания прокуратуры – несколько десятков человек. Основной вход блокирован шинами и заклеен большим плакатом: «Прокурорский майдан против Стоянова! Одесса требует люстрации».

Здесь же также – несколько небольших палаток, на которых плакаты: «Мы не рабы, рабы – немы!!!», «С Одессой – Полтава» и пр. Кроме того, по периметру фасада размещены плакаты и лозунги: «Новой Украине – новых прокуроров», «Одесса требует люстрации!», «Стоп Стоянов». Установлена металлическая бочка, в которой разводят огонь, чтобы активисты могли согреться.

Читайте такжеСтоянов восстановлен на должности прокурора Одесской области на исполнение решения суда - ГПУ

Как сообщал УНИАН, с вечера 30 апреля в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходит акция протеста против назначения Николая Стоянова прокурором Одесской области.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

Читайте такжеПрокурор Одесской области Стоянов ответил на обвинения в его адрес

До сих пор прокурором области был Давид Сакварелидзе, которого Виктор Шокин уволил 29 марта, в день голосования в ВР за его отставку с должности генпрокурора.

Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.