Против следователей по делу "бриллиантовых прокуроров" развернута информационная кампанию - Касько

Об этом в эфире Громадського заявил экс-заместитель Генерального прокурора Виталий Касько.

«Системно льется грязь на людей, которые начали дело так называемых «бриллиантовых прокуроров». Вся команда следователей и прокуроров, которые этим занимались были подвергнуты таким информационным атакам. О них распространяется заведомо ложная информация, их поливают грязью», — отметил Каско.

Он отметил, что сейчас в ГПУ и СБУ фактически отстранили от работы людей, которые занимались данным делом.

«На сегодняшний момент заместителей генерального прокурора, которые занимались данным делом нет в ГПУ, первого заместителя председателя СБУ, начальника главного управления К, де-факто нет в СБУ. Он не уволен, но ему не дают возможность приступить к работе», — сказал Касько.

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Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина идет было изъято $400 тыс. а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых" прокуроров в суд.