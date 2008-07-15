Украина на авиасалоне Farnborough-2008 представляет самолет для VIP-персон

АНТК им. Антонова участвует в 46-м международном авиасалоне в пригороде Лондона Фарнборо Farnborough-2008, который открылся 14 июля, и представляет свой новый проект ABJ (Antonov Business Jet) на базе самолета Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

Делегация АНТК им. Антонова проводит встречи с представителями ряда ведущих зарубежных компаний. В частности, уже прошли переговоры со второй китайской самолетостроительной корпорацией AVIC II и европейской компанией THALES. В последующие дни работы авиасалона предусмотрена работа с такими всемирно известными фирмами, как EADS, HAL, GECI International, AVIC I, Embraer.

В рабочих планах делегации АНТК им. Антонова на выставке большое значение уделяется развитию сотрудничества с предприятиями Российской Федерации. Так, планируется конкретизировать взаимодействие по программе возобновления серийного производства знаменитого грузового самолета Ан-124 «Руслан». Еще одним вектором развития украино-российских отношений является укрепление взаимодействия в сфере перевозки грузов. С этой целью предусмотрены презентации возможностей авиакомпаний «Авиалинии Антонова», «Волга-Днепр», а также компаний «Ruslan-SALIS» и «Ruslan-International» руководству министерств обороны стран Европы.

Сегодня в Фарнборо состоялась пресс-конференция генерального конструктора АНТК им. Антонова Дмитрия КИВЫ, на которой он представил мировой авиационной общественности программу создания и вывода на рынок нового самолета семейства Ан-148 – Ан-148-200, отличающегося повышенной до 99 человек пассажировместимостью. Другим новым вариантом Ан-148, о котором объявил генеральный конструктор, станет ABJ (Antonov Business Jet), предназначенный для полетов VIP-персон на расстояние до 7000 км. Эти программы, представленные на стенде АНТК им. Антонова в Фарнборо, вызывают реальный интерес среди бизнес-посетителей одного из самых престижных авиасалонов мира.