МИД: Савченко могут вернуть в Украину до лета

Об этом в комментарии телеканалу "Дождь" заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что мы можем выйти на какую-то конкретику после того как закончится десятидневный срок подачи апелляции. Ее, как известно, не будет, потому что Надежда отказалась подавать апелляцию. Решение вступит в силу. Столько раз мы уже были обмануты в этих ожиданиях, поэтому я могу только высказать сильную надежду, что за очень короткий промежуток времени после того как решение вступит в силу, Савченко сможет вернуться домой. Если все будет нормально, то, я думаю, до лета Савченко сможет вернуться", - сказал он.

Кулеба не исключает, что ее обменяют на российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в Луганской области.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключенияза якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.