Трое подозреваемых в подготовке терактов в мечети и тюрьме на Херсонщине уже арестованы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258-4 УК Украины (содействие совершению террористического акта группой лиц).

«В ходе досудебного расследования правоохранителями 17 марта задержаны трое людей и им объявлено о подозрении. Следствием установлено, что в январе-марте этого года подозреваемые приобрели гранаты, мины, огнемет, взрывчатое вещество и огнестрельное оружие в целях вооружения нескольких лиц для совершения ими террористических актов на территории Херсона и области», - отметили в пресс-службе, добавив, что один из злоумышленников был задержан на рынке «Привоз».

В прокуратуре уточнили, что позднее по ходатайству надзорного ведомства Приморский районный суд Одессы избрал трем задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проведен ряд обысков, по результатам которых обнаружено и изъято оружие, боеприпасы и денежные средства, полученные злоумышленниками для обеспечения совершения преступления.

Расследование продолжается.

В свою очередь в интервью телеканалам глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, в частности, рассказал о предупреждении в этом месяце подготовки теракта в мечети в одном из сел в Херсонской области.

Кроме того, по его словам было предупреждена стрельба по одному из пенитенциарных заведений Херсона. При этом был проведен ряд обысков и задержаний. В частности, были задержаны 5 граждан Украины, жителей Одесской области, у которых было изъято оружие.

В целом, по его словам, за прошлый год СБУ предупредила в Украине около 200 преступлений террористического характера.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на брифинге руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что сотрудники СБУ задержали в Одесской области пятерых членов диверсионной группы, которые планировали совершить теракты на территории Херсонщины.

По его словам, группа из пяти человек планировала совершить нападение на одно из учреждений пенитенциарной службы с применением гранатометов, также планировались теракты на религиозных объектах, принадлежащих определенным национальным меньшинствам, представители которых проживают на Одесщине.

В свою очередь пресс-центр СБУ в своем сообщении называл эти лица "диверсантами "ЛНР".

Отмечалось, что в ходе обысков по местам проживания диверсантов СБУшники изъяли более 1 килограмма пластида, 2 противопехотные мины, 4 гранатомета, 2 гранаты и стрелковое оружие.