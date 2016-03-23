На Ривненщине подполковник СБУ и сотрудник ГПС "крышевали" янтарные "копанки"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, 22 марта сотрудники ведомства совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности СБУ и при оперативной поддержке спецподразделения "Альфа" задержали двух должностных лиц, которые систематически получали неправомерную выгоду от жителей северных районов области.

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Установлено, что подполковник СБУ и руководитель одного из отделов Государственной пограничной службы в Ровенской области в 10-километровой приграничной зоне способствовали незаконной добыче янтаря, не реагируя на незаконные операции и давали незаконные указания подчиненным.

По месту работы и жительства указанных должностных лиц и лиц, которые осуществляли незаконную добычу янтаря, изъято 2 кг янтаря, 3 станка для его обработки, 2 мотопомпы, другое оборудование и средства, предположительно, полученные в результате преступной деятельности.

Следователи прокуратуры Ривненской области ведут досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).

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Оба сотрудника правоохранительных органов задержаны в соответствии со ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, отстранении от должности и избрании меры пресечения.