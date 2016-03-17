Киевского патрульного, укравшего при оформлении ДТП $17 тысяч, отправили под домашний арест

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, действия правоохранителя квалифицированы по ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) и ч.5 ст.185 (кража, совершенная в особо крупных размерах) УК Украины.

Печерским райсудом столицы по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Также суд обязал подозреваемого носить электронный браслет.

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Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, установлено, что в ночь на 13 марта во время оформления ДТП командир роты одного из батальонов Управления патрульной полиции в Киеве проводил осмотр автомобиля, который попал в аварию. Воспользовавшись беспомощным состоянием водителя, милиционер похитил деньги, которые находились в салоне этой машины.

В дальнейшем половину этих средств полицейский присвоил, другую - раздал своим подчиненным, один из которых и сообщил об указанных противоправных действих в правоохранительные органы.