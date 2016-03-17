ВР расширила возможности для получения образования жителями оккупированных территорий

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3832 проголосовали 228 из 282 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документ рассматривался вчера на пленарном заседании, но решение по нему ВР не приняла. Вчера на заседании парламента министр образования и науки Сергей Квит отметил, что этим законом предлагаются “системные механизмы для решения образовательных проблем лиц, проживающих на оккупированной территории”.

В частности, по его словам, предусмотрено два механизма для решения этих проблем. “Во-первых, мы предлагаем ввести квоты для получения высшего и профессионального образования крымчанами, которые проживают на временно оккупированной территории Украины, что будет стимулировать молодежь сделать осознанный выбор в пользу продолжения обучения на территории Украины”, - отметил Квит.

Вторым механизмом, по его словам, является норма, предоставляющая возможность лицам, которые завершили обучение по соответствующему уровню высшего образования на временно оккупированной территории, право на прохождение аттестации для признания квалификаций и результатов обучения с последующей выдачей соответствующего документа об образовании.

Читайте такжеЗапад не осознает сложности ситуации на Донбассе, призывая провести там выборы - Марчук

Министр отметил, что такой механизм будет поощрять обучение лиц с оккупированных территорий на территории, подконтрольной украинской власти. По его словам, это означает, что “мы будем признавать квалификации, а не документ с печатями оккупационной власти”.

В ходе рассмотрения законопроекта профильным комитетом были внесены поправки, которыми предусматривается, что высшее образование лица с оккупированных территорий будут получать на конкурсной основе, а профессиональное образование - за средства госбюджета в пределах квот, определенных центральными органами исполнительной власти.

В ходе выступления председатель профильного комитета ВР Лилия Гриневич отметила, что будет засчитываться лицам из оккупированных территорий только полностью полученная квалификация, например, полное общее среднее образование, но в то же время, по ее словам, они должны сдать экзамены по тем предметам, которые не изучали в школе - украинский язык, украинскую литературу и историю Украины.

Читайте такжеВ СБУ рассказали, сколько получили оккупанты на Луганщине из России на выплату пенсий