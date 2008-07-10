В Киеве в воскресенье до +34°

Завтра в Украине в западных, большинстве южных областей и в Крыму переменная облачность, без существенных осадков.

На остальной территории облачная погода с прояснениями, дожди, ночью в восточных, Полтавской, Черниговской и Сумской областях местами сильные дожди, грозы, местами град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°, в западных областях местами 7-9°; днем 21-26°, в восточных областях и на севере Левобережья 17-22°; в Карпатах ночью 5-8°, днем 12-17°.

12-13 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков, только 12 июля в восточных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 27-32°, 13 июля на Правобережье до 34°, 12 июля в восточной части 24-29°; в Карпатах ночью 12 июля 7-12°, 13 июля 11-16°; днем 18-23°.

14-15 июля сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 14-20°, днем 28-34°; лишь в западных областях местами пройдут грозовые дожди, 15 июля несколько снизится дневная температура.

В Киеве в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

По области - облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

12-13 июля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 12 июля 27-32°, 13 июля 30-34°.

14- 15 июля сохранится сухая и жаркая погода.