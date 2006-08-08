По Буковине пронесся смерч

В результате прохождения смерча по территории Кицманского района Черновицкой области, в селе Иванковцы были частично повреждены крыши 42 жилых домов, разрушен один недостроенный дом. Стихией оборваны 10 линий электропередач и повреждены газовые вводы в три жилых дома. В населенном пункте сразу же было проведено аварийное отключение от электроснабжения, а с целью недопущения взрыва газа, село отключили от газоснабжения.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Черновицкой области, к месту возникновения чрезвычайной ситуации были направлены спасатели Главного управления и Кицманского райотдела МЧС Украины в Черновицкой области, аварийная бригада газовой службы и аварийно-ремонтная бригада района. Спасатели провели очистку дорог и хозяйств от сваленных деревьев, обеспечив при этом проезд транспорта к наиболее пострадавшим участкам. В то же время состоялось заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, где были обсуждены пути урегулирования ситуации. Ущерб, нанесенный стихией, сейчас устанавливается.

Также к ликвидации последствий ливня в Герцаевском и Новоселицком районах и в г. Черновцы были привлечены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС Украины в Черновицкой области, 9 единиц специальной техники. Своевременно привлекши специальную технику и оборудование, спасатели сумели откачать воду и минимизировать ущерб подтоплений.

Сильный ливневый дождь стал причиной аварийного отключения от электроснабжения отдельных сел Новоселицкого, Сторожинецкого, Хотинского, Кицманского, Кельменецкого, Сокирянского, Заставновского и Глибочицкого районов. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.