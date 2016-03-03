Турчинов: активизация боевых действий на Донбассе зависит от ситуации на Ближнем Востоке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал журналистам.

Говоря о сегодняшней встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Париже, секретарь СНБО отметил: "Вы знаете, это же не первая встреча и, безусловно, мы надеемся, что Российской Федерации хватит ума и ответственности для того, чтобы прекратить военную агрессию против Украины и освободить захваченные территории".

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"Но одна встреча, безусловно, ничего не изменит. Мы надеемся, что дипломатическое и международное давление на Россию, безусловно, может влиять... Хотя коварство российского руководства, их агрессивность, к большому сожалению, не является ни для кого секретом", - заявил Турчинов.

При этом секретарь СНБО выразил убеждение, что активизация действий РФ на востоке Украины очень зависит от того, насколько активно будут вестись боевые действия на Ближнем Востоке.

"Потому что на два фронта они воевать не готовы", - отметил Турчинов, добавив, что Украина мониторит этот вопрос с целью анализа передвижения подразделений вооруженных сил РФ.

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"Опасность возобновления военного конфликта, к большому сожалению, остается", - подчеркнул Турчинов.