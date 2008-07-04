Эксперт: в Украине деньги не зарабатывают, а просто получают

В Украине доходы населения не соответствуют экономической базе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил сегодня директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН во время экспертной дискуссии по актуальным вопросам политического и экономического положения Украины.

«В течение последних нескольких лет в Украине происходит колоссальное – по сравнению с ростом ВВП – увеличение доходов населения. Таким образом, стимулируется спрос, который не имеет под собой соответствующей экономической базы. Несмотря на декларации правительства, касающиеся борьбы с инфляцией, номинальные доходы населения за первую половину текущего года выросли на 46%. Конечно, инфляция их “скорректировала”, и они реально увеличились всего примерно на 20%. Это и денежная масса, которая сегодня выброшена на рынок”, - объяснил тенденции макроэкономических показателей Ю.РУБАН.

Он также отметил, что в структуре этих доходов населения заработная плата составляет всего 44%. “Таким образом, украинская действительность подтверждает, что деньги можно не зарабатывать, а просто получать”, - отметил эксперт.

Вместе с тем Ю.РУБАН не отрицает политическую важность социальных программ для поддержки определенных слоев населения. “Но прочность экономики также имеет свою границу, и стоит ли ее такой экономической политикой испытывать?”, – подытожил он.

В связи с этим эксперт подчеркнул, что ожидаемые изменения в государственный бюджет должны быть обоснованными в соответствии с возможностью национальной экономики не только “проедать” ресурсы, но и развиваться.