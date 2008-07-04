Бессмертный передал главам ОГА в 7.30 быть у селекторов

В Киеве, в понедельник, 7 июля, в 7.30 заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ проведет селекторное совещание с руководителями всех областных госадминистраций по подготовке регионов к зиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, мероприятие состоится по адресу бульвар Шевченко, 18.