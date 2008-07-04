У жителя Одесской области изъяли два автомата Калашникова

В городе Рени Одесской области работники правоохранительных органов задержали местного жителя, из автомашины которого изъяты два автомата Калашникова.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, всего за незаконное хранение оружия за минувшие сутки были задержаны 17 человек. У правонарушителей изъяты два автомата, пистолет, обрез охотничьего ружья, пять единиц самодельного огнестрельного оружия, граната, 100 г взрывчатки и 183 патронов.