Аксенов заявил Путину, что в Крыму не будут обманывать "нашего российского туриста"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Аксенов сказал на встрече с главой РФ.

"Главная задача к курортному сезону – не обмануть нашего российского туриста: должна быть представлена достоверная информация, в том числе и по режимам работы курортных учреждений - с учетом дефицита электроэнергии. Такой график уже сформирован, все санатории и дома отдыха будут получать электроэнергию на постоянной основе, без отключений. Поэтому на курортный сезон это никак не повлияет. Благодаря тому, что вы команду Министерству энергетики своевременно дали, они ускорили в данном случае процесс выполнения работ, с электроэнергией не будет избытка, тем не менее сможем пройти сезон без потерь", - сказал Аксенов.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.