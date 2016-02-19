Агентство ООН обеспокоено ситуацией с правами внутренних переселенцев в Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

"В то время, как кризис в Украине входит в третий год, Агентство ООН по делам беженцев остается обеспокоенным ограничениями свободы передвижения внутренне перемещенных лиц, выступает за предоставление беспрепятственного доступа гуманитарных организаций к пострадавшему населению и призывает разрешить людям свободно передвигаться в поисках безопасности, доступа к услугам и реализации своих прав", - сказано в нем.

Организация приветствует то, что этот вопрос был поднят во время слушаний по ситуации с правами внутренне перемещенных лиц, которые прошли 18 февраля в Верховной Раде.

Читайте такжеПосол ЕС: Переселенцы должны пользоваться теми же правами, что и остальные украинцы

Агентство отмечает, что процедуры регистрации и получения документов, особенно на неподконтрольных правительству территориях, требующих немедленного решения, а существующие законодательные и процедурные пробелы могут привести к росту количества не задокументированных детей, повышая риск безгражданства.

"Из-за затяжного характера перемещения существует срочная необходимость поиска устойчивых решений для людей, которые не могут вернуться в свои дома. В частности, властям рекомендуется разработать долгосрочный и системный подход для решения потребностей переселенцев в жилье. Правительству также необходимо заложить достаточно финансирования для реализации недавно принятой программы по интеграции переселенцев и Плана действий к ней", - отмечается в сообщении.

Агентство также надеется, что дискуссия, начатая на парламентских слушаниях, будет принята во внимание соответствующими органами власти, а также учтена при разработке законодательной базы и внедрении правительственной политики.

Агентство ООН по делам беженцев отмечает, что и в дальнейшем готово поддержать украинские власти и общество в удовлетворении потребностей ВПЛ и пострадавшего населения, нуждающегося в защите и помощи, где бы оно не находилось.

Читайте такжеВ Украине свыше 1,7 миллиона человек зарегистрировались как переселенцы – отчет Кабмина