Нацполиция готова трудоустроить 2,5 тысячи демобилизованных участников АТО

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Департамента полиции охраны НацполицииУкраины Сергей Будник.

Он уточнил, что предлагаются как полицейские должности, так и гражданские вакансии.

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По его словам, на сегодняшний день в подразделениях полиции охраны имеются вакантные должности как полицейских, полицейских-водителей, руководителей среднего звена, так есть и вольнонаемные гражданские должности, на которые могут быть привлечены к работе участники АТО.

«Это должности, связанные с профессиональным направлением – юридическое, экономическое, финансовое, то есть это программисты, инженеры и т.п. И мы сегодня готовы предложить эти вакансии. Мы надеемся, что со временем мы вольем в наши ряды участников АТО. Для нас это важно, потому что мы не только решаем социальную проблему, мы при этом еще комплектуемся патриотически настроенными, физически подготовленными, психологически крепкими работниками», - сказал Будник.

Он отметил, что работа в полиции охраны интересная, динамичная, особенно учитывая, что сейчас идет процесс реформирования Нацполиции и будет проходить ее дальнейшее развитие.

Зарплата, как отметил Будник, будет предлагаться сначала от 4,5 тыс. до 6,5 тыс. грн, в зависимости от должности и выслуги лет.

«Но у нас стоит задача - к концу года выйти на то, чтобы минимальная зарплата у нас была 6 тыс. грн», - подчеркнул он.

Будник отметил, что трудоустройство также предлагается и для бойцов АТО, которые были ранены и имеют инвалидность. По его словам, для этих бойцов сейчас определяется точный перечень должностей, на которые они могут быть приняты на работу. Он прогнозирует, что 5-7% от всего количества вакансий в полиции охраны смогут занять участники АТО с различными физическими недостатками.

Начальник Департамента полиции охраны подчеркнул, что проект реализуется во всех регионах Украины.

По его информации, помощь по вопросу трудоустройства в полицию охраны будут предоставлять также в Центрах помощи участникам АТО, которые ныне действуют во всех областных госадминистрациях. Эти центры будут иметь в своем распоряжении всю информацию о соответствующих вакантных должностях конкретно в области, поскольку непосредственно сотрудничают с Департаментом.

Также он сообщил, что полиция охраны имеет два профессионально-технических училища в Виннице и Ривне, где будет осуществляться подготовка или переподготовка участников АТО на профессии охранной сферы, чтобы они могли работать в системе.

В свою очередь начальник Управления по делам участников АТО МВД Украины Василий Мельник, который принимал участие в контртеррористической операции, сообщил, что ему поступило предложение о работе в структуре во время реабилитации после ранения. По его данным, в настоящее время в структуре министерства уже работают 50 инвалидов-бойцов АТО. Он надеется, что в ближайшее время количество возрастет, благодаря нынешнему совместному проекту по трудоустройству, который начали реализовать силовые структуры и центры помощи участникам АТО.

Мельник сообщил, что участники АТО за консультациями по вопросам трудоустройства также могут обращаться по телефону доверия Нацполиции (044) 256-17-20.