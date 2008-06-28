Кабмин передал “Бабий Яр” Институту национальной памяти

Кабинет министров передал Государственный историко-мемориальный заповедник “Бабий Яр” в сферу управления Института национальной памяти.

Текст распоряжения № 877-р за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Минфин вместе с Министерством культуры и туризма и Институтом национальной памяти должен осуществить в установленном порядке передачу утвержденных на 2008 год бюджетных назначений для функционирования заповедника.

Кроме того, Институту национальной памяти должен предусматривать, начиная с 2009 года, во время составления проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год расходы для обеспечения функционирования заповедника.

По согласованию с Министерством культуры и туризма Институт национальной памяти должен разработать и утвердить до конца текущего года генеральный план развития заповедника.