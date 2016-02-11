В аэропорту Одессы задержан молдаванин, разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми

Как сообщает пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы, 10 февраля во время оформления пассажиров авиарейса, прилетевших из Стамбула, пограничники Одесского отряда обнаружили и задержали гражданина Молдовы. Согласно базе данных Интерпола, мужчина находился в международном розыске.

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«Выяснилось, что преступника разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения его к уголовной ответственности за торговлю людьми», - отметили в ГПСУ.

О данном факте пограничники сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Одессе и затем передали задержанного сотрудникам Национальной полиции.

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