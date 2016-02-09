Появилось видео роскошного поместья Юры Енакиевского
Появилось видео роскошного поместья экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, снятого с высоты птичьего полета.
Об этом сообщается на странице "Автомайдана" в Facebook.
"На территории продолжаются ландшафтные работы, картинка здесь с каждым месяцем после Революции Достоинства становится все красивее и красивее", - говорится в сообщении.
Как видно на видео, на территории расположены три больших дома, несколько меньших зданий, а посередине территории – огромная клумба.
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Также на территории поместья есть несколько небольших озер и лес.
Отмечается, что видео было снято осенью 2015 года, однако обнародована запись была только сегодня, 9 февраля.
Расположен земельный участок на Киевщине в Конча-Заспе.
Как сообщал УНИАН, в Генпрокуратуре заявили, что не закрывали и не планируют закрывать производство, связанное с фирмами Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский. Ранее сообщалось, что 27 января Соломенский райсуд Киева постановил закрыть в 3-дневный срок дело против Иванющенко за "бездействие прокурора".