В Украине от гриппа умерли уже 246 человек

В Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерли 246 человек, в том числе трое детей в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области – 40 случаев, в Киеве – 29, в Харьковской области – 15, в Черкасской и Ривненской областях - по 14.

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По оперативным данным Центра гриппа и ОРВИ ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Украины», с начала эпидемического сезона (28 сентября 2015 года – 7 февраля 2016 года) в стране зарегистрировано 3,5 млн больных гриппом и ОРВИ, переболели 8,9% населения.

Из общего количества больных 61,5% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди населения Киевской области и Киева, где переболели соответственно 15% и 12,6%.

Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (5,6%) и Харьковской (3,7%) областях.

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Всего по Украине с начала эпидемического сезона госпитализировано с предварительными диагнозами «Грипп» и «Острая респираторная вирусная инфекция» 145 тыс. человек, из них 65,9% -дети в возрасте до 17 лет.

По состоянию на 8 февраля в отдельных регионах введены ограничительные противоэпидемические мероприятия или приостановлено обучение почти в 4 тыс. детских учебных, общеобразовательных и внешкольных заведениях.