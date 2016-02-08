Волонтер заявил об обстреле боевиками машины начальника Генштаба Муженко

Об этом написал на своей странице в Facebook волонтер Роман Доник.

"Несколько дней назад разминулись со «спартаном» практически на передке. Потом уже узнал, что Муженко катался целый день по передку. Когда уезжал, обстреляли их машину по дороге из ЗУшки и миномета. За эту войну привык к тому, что мы на нашем уровне оперируем 10, максимум 20% информации. Именно поэтому не спешу с выводами и не бегу впереди паравоза", - написал Доник.

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Как собщал УНИАН, накануне грузовой автомобиль с продуктами для бойцов АТО подорвался на противотанковой мине, ранения получили три человека.