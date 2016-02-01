Жебривский допустил закрытие новых контрольных пунктов на Донбассе из-за постоянных обстрелов

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

"Вопрос в том, что должен открыться пункт Лисичанск–Первомайск в Луганской области. В Золотом также идут обстрелы. У меня такое впечатление, что сегодня российские террористы не хотят, чтобы люди на неподконтрольных украинской власти территориях посещали территорию Украины", - отметил Жебривский.

Он назвал закрытие КПВВ "Зайцево" "вынужденной мерой" и возложил ответственность за обстрелы прилегающей к контрольным пунктам территории на боевиков.

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"Это была вынужденная мера. Мы положили на чашу весов неудобства людей, которые не смогут пересечь линию разграничения, и положили безопасность людей. И, разумеется, перевесила безопасность людей. Мы не хотим повторения Волновахского сценария... сегодня есть вопросы в том числе на Минской переговорной группе российских террористических войск по поводу того, чтобы остановить безумие, которое происходит на Зайцево, когда обстреливают, когда есть раненые военные, когда есть вероятность угрозы жизни мирных жителей", - добавил Жебривский.

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По его словам, КПВВ у Зайцевого и Марьинки не откроются, если боевики продолжат обстрелы.