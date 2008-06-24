920 населенных пунктов остаются обесточенными на западе Украины

По состоянию на 7.00 24 июня в пяти западных областях Украины остаются обесточенными 920 населенных пункте., а именно: во Львовской - 614 н.п., в Тернопольской - 162 н.п., в Ивано-Франковской - 76 н.п., в Черновицкой - 44 н.п. и в Хмельницкой - 24 н.п.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены подразделения Главных управлений МЧС в областях, бригады облэнерго и коммунальных служб (всего 1 тыс. 250 человек и 170 единиц техники, в том числе от МЧС 214 человек и 47 единиц техники).

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.

Как сообщал УНИАН, 23 июня во Львовской области в результате сильных порывов ветра, шквалов и сильных осадков с грозой 4 человека погибли, 6 были травмированы, из них – один ребенок. Кроме того, от стихии сильно пострадали Черновицкая и Тернопольская области.